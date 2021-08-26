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Що робити, якщо облгази
штучно завищують обсяги...

Що робити, якщо облгази штучно завищують обсяги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 10:42

Що робити, якщо облгази штучно завищують обсяги...

Пропонуємо до обговорення:
​​Українці скаржаться на масове завищення облгазами обсягів споживання газу.

Дивися повний текст Що робити, якщо облгази штучно завищують обсяги споживання газу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 10:42

В этом году завысят, в следующем придется занизить на тот же объем. Но в то же время, сейчас газ можно купить по 7,96, а какая цифра будет в договорах с 1 мая, можно только гадать.
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 20:20

  summacut написав:В этом году завысят, в следующем придется занизить на тот же объем. Но в то же время, сейчас газ можно купить по 7,96, а какая цифра будет в договорах с 1 мая, можно только гадать.

Разговор про плату за распределение. Она уже до 7.96 дошла? :shock:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:57

Re: Що робити, якщо облгази штучно завищують обсяги...

Сам зіткнувся з такою проблемою. І ні дзвінки, ні листи, ні фотки не допомагають. Дійсно, збільшити на 60 м3 маємо на 120 грн. більшу доставку на цілий рік, чи 10 грн в місяць. Якщо це 10 млн. домогосподарств так взути, то набігає млрд. А там хто знає за рік як буде.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 05:00

Слав вже 5 скарг на нкрек через гарячу урядову лінію,але вони залишилися без відповіді. Таким чином, ця грабіжницька ідея іде від уряду.
niksidnenko
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