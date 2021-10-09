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Для власників старих авто
можуть запровадити новий податок

Для власників старих авто можуть запровадити новий податок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:29

Для власників старих авто можуть запровадити новий податок

Пропонуємо до обговорення:
Для власників старих автомобілів можуть ввести новий податок - т.зв. утилізаційний збір. З такою пропозицією виступили в Держекоінспекції.

Дивися повний текст Для власників старих авто можуть запровадити новий податок.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:29

В развитых странах при утилизации авто владельцу доплачивают, примерно 300 и больше евро. (Часть деталей продается, остальное в металлолом сдается). Ну а в Украине владелец еще и доплачивать должен... реформа однако !
gretzky_vic
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Модератори: Ірина_, Модератор

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