Для власників старих автомобілів можуть ввести новий податок - т.зв. утилізаційний збір. З такою пропозицією виступили в Держекоінспекції.
Дивися повний текст Для власників старих авто можуть запровадити новий податок.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 12:29
Для власників старих авто можуть запровадити новий податок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для власників старих авто можуть запровадити новий податок.
Додано: Нед 10 жов, 2021 12:29
В развитых странах при утилизации авто владельцу доплачивают, примерно 300 и больше евро. (Часть деталей продается, остальное в металлолом сдается). Ну а в Украине владелец еще и доплачивать должен... реформа однако !
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