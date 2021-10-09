Для власників старих автомобілів можуть ввести новий податок - т.зв. утилізаційний збір. З такою пропозицією виступили в Держекоінспекції.
Дивися повний текст Для власників старих авто можуть запровадити новий податок.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 12:29
Для власників старих авто можуть запровадити новий податок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для власників старих авто можуть запровадити новий податок.
Додано: Нед 10 жов, 2021 12:29
В развитых странах при утилизации авто владельцу доплачивают, примерно 300 и больше евро. (Часть деталей продается, остальное в металлолом сдается). Ну а в Украине владелец еще и доплачивать должен... реформа однако !
Додано: Нед 10 жов, 2021 16:40
Это на каких свалках Андрей видел валяющиеся и загрязняющие природу автомобили? На свалке можно найти разве что шины - остальное сдается в металлолом, стекла - на продажу, сидушки - знакомым в гараж.
Додано: Нед 10 жов, 2021 18:14
Немає абстактно розвинених країн - є конкретні країни. У Німеччині за утилізацію авта власник мусить платити. Діряве від іржі авто на німецькій дорозі не зустрінеш - до першого поліцапа. Авто забирають, а ти платиш штраф і за утилізацію. Але що робити з бідними людьми в Україні - оголосити їх поза законом? Та клали люди з прибором на ідіотські закони! Де в Україні автівки на смітниках? Це ледачим кацапам ліньки здати в металобрухт залізяччя, тож і стоять скрізь мертві ридвани. А тут народ важко працює, пляшки збирає, скло, пластик, метал навіть під землею вишукують - усе здається. Відпрацьована олива - на опалення. Розборка вигідніше за металобрухт, а рештки здаються на брухт. Є реальне життя, а є зеленошмарклія в смартфоні з 73% дебілів, не треба плутати.
Додано: Нед 10 жов, 2021 18:36
Можно принять такой закон, каждый собственнмк авто 20+ лет заключает договор с разборкой, о том что разборка принимает авто с целью утилизации или на болты.
Если там совсем старый корч и ни одна разборка его не берёт тогда платная утиизация, или как минимум эвакуация до пункта приема металлолома.
Ржавые заброшенные корчи уже начинают появляться во дворах, и их количество будет расти. За кем должна бегать полиция,за хозяином (который неизвестно где) или позвонить в разборку с которой уже есть договор, чтобы забрали.
Конечно тут огромный список юридических моментов, кто должен дать согласие на эвакуацию если хозяин недоступен, кто оплачивает эвакуацию, но такой вариант ближе к жизни, а заставить всех платить много ума не надо.
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