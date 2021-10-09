RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Для власників старих авто
можуть запровадити новий податок

Для власників старих авто можуть запровадити новий податок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:29

Для власників старих авто можуть запровадити новий податок

Пропонуємо до обговорення:
Для власників старих автомобілів можуть ввести новий податок - т.зв. утилізаційний збір. З такою пропозицією виступили в Держекоінспекції.

Дивися повний текст Для власників старих авто можуть запровадити новий податок.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95749
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:29

В развитых странах при утилизации авто владельцу доплачивают, примерно 300 и больше евро. (Часть деталей продается, остальное в металлолом сдается). Ну а в Украине владелец еще и доплачивать должен... реформа однако !
gretzky_vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 06.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:40

Это на каких свалках Андрей видел валяющиеся и загрязняющие природу автомобили? На свалке можно найти разве что шины - остальное сдается в металлолом, стекла - на продажу, сидушки - знакомым в гараж.
RomanTik
 
Повідомлень: 3349
З нами з: 06.01.16
Подякував: 9801 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 18:14

Немає абстактно розвинених країн - є конкретні країни. У Німеччині за утилізацію авта власник мусить платити. Діряве від іржі авто на німецькій дорозі не зустрінеш - до першого поліцапа. Авто забирають, а ти платиш штраф і за утилізацію. Але що робити з бідними людьми в Україні - оголосити їх поза законом? Та клали люди з прибором на ідіотські закони! Де в Україні автівки на смітниках? Це ледачим кацапам ліньки здати в металобрухт залізяччя, тож і стоять скрізь мертві ридвани. А тут народ важко працює, пляшки збирає, скло, пластик, метал навіть під землею вишукують - усе здається. Відпрацьована олива - на опалення. Розборка вигідніше за металобрухт, а рештки здаються на брухт.
waldi_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38
З нами з: 29.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 18:36

Можно принять такой закон, каждый собственнмк авто 20+ лет заключает договор с разборкой, о том что разборка принимает авто с целью утилизации или на болты.

Если там совсем старый корч и ни одна разборка его не берёт тогда платная утиизация, или как минимум эвакуация до пункта приема металлолома.

Ржавые заброшенные корчи уже начинают появляться во дворах, и их количество будет расти. За кем должна бегать полиция,за хозяином (который неизвестно где) или позвонить в разборку с которой уже есть договор, чтобы забрали.

Конечно тут огромный список юридических моментов, кто должен дать согласие на эвакуацию если хозяин недоступен, кто оплачивает эвакуацию, но такой вариант ближе к жизни, а заставить всех платить много ума не надо.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8834
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1586 раз.
Подякували: 2299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 06:56

Вы для начала на вонючие заводы Коломойского, Яровславского, ахметова фильтра поставьте! Один завод воняет, как все Б/У автомобили в МИРЕ! С людей начинаете драть г-ны!
super-ssi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 07:28

Офшорнонезависимой не хватает хлама на экспорт.

— Что они кричат?
— Продают.
— Что продают?
— Всё продают.
yegres
 
Повідомлень: 137
З нами з: 04.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 08:26

Опять ни о чём.Главная цель ободрать бедных.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2443
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Норвегія запровадить 25% податок на електромобілі
R2 » Суб 09 жов, 2021 10:18
7 590
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 жов, 2021 09:30
3x2x3x2
Nokia представила новий планшет з потужною батареєю
R2 » Суб 09 жов, 2021 22:52
1 122
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 жов, 2021 22:52
straponesa
Відсьогодні українці можуть переказувати 5 тис. грн без...
R2 » П'ят 08 жов, 2021 14:55
8 780
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 жов, 2021 15:06
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron