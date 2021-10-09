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Для власників старих авто
можуть запровадити новий податок

Для власників старих авто можуть запровадити новий податок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:29

Для власників старих авто можуть запровадити новий податок

Пропонуємо до обговорення:
Для власників старих автомобілів можуть ввести новий податок - т.зв. утилізаційний збір. З такою пропозицією виступили в Держекоінспекції.

Дивися повний текст Для власників старих авто можуть запровадити новий податок.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:29

В развитых странах при утилизации авто владельцу доплачивают, примерно 300 и больше евро. (Часть деталей продается, остальное в металлолом сдается). Ну а в Украине владелец еще и доплачивать должен... реформа однако !
gretzky_vic
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:40

Это на каких свалках Андрей видел валяющиеся и загрязняющие природу автомобили? На свалке можно найти разве что шины - остальное сдается в металлолом, стекла - на продажу, сидушки - знакомым в гараж.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 18:14

Немає абстактно розвинених країн - є конкретні країни. У Німеччині за утилізацію авта власник мусить платити. Діряве від іржі авто на німецькій дорозі не зустрінеш - до першого поліцапа. Авто забирають, а ти платиш штраф і за утилізацію. Але що робити з бідними людьми в Україні - оголосити їх поза законом? Та клали люди з прибором на ідіотські закони! Де в Україні автівки на смітниках? Це ледачим кацапам ліньки здати в металобрухт залізяччя, тож і стоять скрізь мертві ридвани. А тут народ важко працює, пляшки збирає, скло, пластик, метал навіть під землею вишукують - усе здається. Відпрацьована олива - на опалення. Розборка вигідніше за металобрухт, а рештки здаються на брухт.
waldi_ua
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 18:36

Можно принять такой закон, каждый собственнмк авто 20+ лет заключает договор с разборкой, о том что разборка принимает авто с целью утилизации или на болты.

Если там совсем старый корч и ни одна разборка его не берёт тогда платная утиизация, или как минимум эвакуация до пункта приема металлолома.

Ржавые заброшенные корчи уже начинают появляться во дворах, и их количество будет расти. За кем должна бегать полиция,за хозяином (который неизвестно где) или позвонить в разборку с которой уже есть договор, чтобы забрали.

Конечно тут огромный список юридических моментов, кто должен дать согласие на эвакуацию если хозяин недоступен, кто оплачивает эвакуацию, но такой вариант ближе к жизни, а заставить всех платить много ума не надо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 06:56

Вы для начала на вонючие заводы Коломойского, Яровславского, ахметова фильтра поставьте! Один завод воняет, как все Б/У автомобили в МИРЕ! С людей начинаете драть г-ны!
super-ssi
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 07:28

Оффшорнонезависимой не хватает хлама на экспорт.

— Что они кричат?
— Продают.
— Что продают?
— Всё продают.
Востаннє редагувалось yegres в Пон 11 жов, 2021 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 08:26

Опять ни о чём.Главная цель ободрать бедных.
sena_2008atp
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очередные бабки из воздуха одаренным слугам народа...
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:09

Re: Для власників старих авто можуть запровадити новий подат

Это уже было при Яныке. Утилизационный сбор взымали, ни одно авто не утилизировали. Эти ничем не лучше, тех воров, что были тогда, им главное бабло содрать.
eduard_k
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