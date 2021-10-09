Для власників старих авто можуть запровадити новий податок

Додано: Нед 10 жов, 2021 18:36

Можно принять такой закон, каждый собственнмк авто 20+ лет заключает договор с разборкой, о том что разборка принимает авто с целью утилизации или на болты.



Если там совсем старый корч и ни одна разборка его не берёт тогда платная утиизация, или как минимум эвакуация до пункта приема металлолома.



Ржавые заброшенные корчи уже начинают появляться во дворах, и их количество будет расти. За кем должна бегать полиция,за хозяином (который неизвестно где) или позвонить в разборку с которой уже есть договор, чтобы забрали.



Конечно тут огромный список юридических моментов, кто должен дать согласие на эвакуацию если хозяин недоступен, кто оплачивает эвакуацию, но такой вариант ближе к жизни, а заставить всех платить много ума не надо.