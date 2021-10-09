RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Для власників старих авто
можуть запровадити новий податок

Для власників старих авто можуть запровадити новий податок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:12

Хоч би написали, яке авто вважається старим.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2483
З нами з: 17.03.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:10

RomanTik
я могу вам подкинуть несколько адресов брошенных авто по киеву и области (как на евробляхах так и отечественного производства типа славуты или таврии), забирайте то что от них осталось
dotster
 
Повідомлень: 1094
З нами з: 18.10.09
Подякував: 26 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: savchuk7ira і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Норвегія запровадить 25% податок на електромобілі
R2 » Суб 09 жов, 2021 10:18
7 599
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 жов, 2021 09:30
3x2x3x2
Nokia представила новий планшет з потужною батареєю
R2 » Суб 09 жов, 2021 22:52
1 123
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 жов, 2021 22:52
straponesa
Відсьогодні українці можуть переказувати 5 тис. грн без...
R2 » П'ят 08 жов, 2021 14:55
8 787
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 жов, 2021 15:06
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18496)
11.10.2021 15:03
Рынок ОВГЗ (2225)
11.10.2021 15:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.