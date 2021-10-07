За останній рік кількість вакансій в Україні зросла на 108%. Про це свідчать дані ринку.
Дивися повний текст В Україні зросла кількість вакансій.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 16:04
В Україні зросла кількість вакансій
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Дивися повний текст В Україні зросла кількість вакансій.
Додано: Нед 10 жов, 2021 16:04
ну вот, и средняя зарплата 37 000 или сколько там недавно насчитали? что еще нужно для счастья?
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