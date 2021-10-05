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Вартість житла в столиці: за
районами і кількістю кімнат...

Вартість житла в столиці: за районами і кількістю кімнат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:37

Вартість житла в столиці: за районами і кількістю кімнат...

Пропонуємо до обговорення:
Новобудови Печерська, навпаки, найдорожчі.

Дивися повний текст Вартість житла в столиці: за районами і кількістю кімнат (інфографіка).
R2
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