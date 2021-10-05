Новобудови Печерська, навпаки, найдорожчі.
Дивися повний текст Вартість житла в столиці: за районами і кількістю кімнат (інфографіка).
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Додано: Нед 10 жов, 2021 16:37
Вартість житла в столиці: за районами і кількістю кімнат...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість житла в столиці: за районами і кількістю кімнат (інфографіка).
Додано: Нед 10 жов, 2021 16:37
Я думаю все ж по мікрорайонам статистика була б більш точною.
Один Подільський район чого вартий по різноманіттю цін і класу житла.
Додано: Сер 13 жов, 2021 13:28
Ох уж это подорожание, даже на ценах Львова
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