Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Україна увійшла до пʼятірки
країн з найбільшою кількістю...

Україна увійшла до пʼятірки країн з найбільшою кількістю...
Пон 15 гру, 2025 04:25

Україна увійшла до пʼятірки країн з найбільшою кількістю...

Пропонуємо до обговорення:
Україна посіла четверте місце у глобальному рейтингу держав за кількістю Bitcoin-резервів у 2025 році, обігнавши багато економічно розвинених країн.

Україна увійшла до пʼятірки країн з найбільшою кількістю Bitcoin-резервів за 2025 рік
Пон 15 гру, 2025 04:25

Тільки автори цієї дурної статті не уточнили один момент, ті біткоїни це особисті володіння приватного населення,заможних людей,які до держави взагалі не мають ніякого відношення ...А от офіційно біткоїн резервів Україна взагалі не має)) навіщо поширювати цю дурницю
