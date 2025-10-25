|
Україна увійшла до пʼятірки країн з найбільшою кількістю...
Додано: Пон 15 гру, 2025 04:25
Пропонуємо до обговорення:
Україна посіла четверте місце у глобальному рейтингу держав за кількістю Bitcoin-резервів у 2025 році, обігнавши багато економічно розвинених країн.
Дивися повний текст Україна увійшла до пʼятірки країн з найбільшою кількістю Bitcoin-резервів за 2025 рік
Додано: Пон 15 гру, 2025 04:25
Тільки автори цієї дурної статті не уточнили один момент, ті біткоїни це особисті володіння приватного населення,заможних людей,які до держави взагалі не мають ніякого відношення ...А от офіційно біткоїн резервів Україна взагалі не має)) навіщо поширювати цю дурницю
