У світі ще не досягнули консенсусу, як регулювати криптовалюти.
Дивися повний текст Можемо потрапити до чорного списку: Рожкова назвала ризик криптовалют.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 жов, 2021 09:05
Можемо потрапити до чорного списку: Рожкова назвала...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Можемо потрапити до чорного списку: Рожкова назвала ризик криптовалют.
Додано: Пон 11 жов, 2021 09:05
С этим нужно что-то делать, не закрывать же на это глаза. А вот желание разбогатеть ничего не делая - это уже проблемы людей, которые в это верят.
|