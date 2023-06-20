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Удар по репутації: які компанії потрапили до списку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 вер, 2023 17:11
Пропонуємо до обговорення:
НАЗК внесло до списку міжнародних спонсорів війни ще дві відомі американські компанії - PepsiCo та Mars. Обидва виробники, незважаючи на обіцянку скоротити бізнес у росії, продовжили свою роботу, платили податки до бюджету агресора і навіть збільшили доходи. На сьогоднішній день у списку компаній, які вчинили аналогічно, 38 юридичних осіб із 15 країн світу. На жаль, надання статусу «спонсор війни» — це лише репутаційний удар, який не несе правових наслідків.
Дивися повний текст Удар по репутації: які компанії потрапили до списку міжнародних спонсорів війни
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Додано: Вів 05 вер, 2023 17:12
Найімовірніше, найбільше проблем Україні принесло включення до списку OTP Bank: Угорщина тепер шантажує блокуванням допомоги від Євросоюзу в обмін на виключення банку зі списку.
Мы можем как-то на орбана повлиять? Или мадяры диктуют свои правила всему Евросоюзу?
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