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Можемо потрапити до чорного
списку: Рожкова назвала...

Можемо потрапити до чорного списку: Рожкова назвала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:05

Можемо потрапити до чорного списку: Рожкова назвала...

Пропонуємо до обговорення:
У світі ще не досягнули консенсусу, як регулювати криптовалюти.

Дивися повний текст Можемо потрапити до чорного списку: Рожкова назвала ризик криптовалют.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:05

С этим нужно что-то делать, не закрывать же на это глаза. А вот желание разбогатеть ничего не делая - это уже проблемы   людей, которые в это верят.
fin81
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