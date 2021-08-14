Можемо потрапити до чорного списку: Рожкова назвала...

Додано: Пон 11 жов, 2021 22:48

«Там еще надо работать. Для того, чтобы ..., в частности потому, что мы можем попасть в черный список», — сказала Рожкова.

Да она уже "наработала". Только схематоз с “Михайловский” и «Платинум Банк», чего стоилиТаких "господ" можно допускать к мониторингу, разве что количества перелетающих чаек через Днепр