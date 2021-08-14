У світі ще не досягнули консенсусу, як регулювати криптовалюти.
Дивися повний текст Можемо потрапити до чорного списку: Рожкова назвала ризик криптовалют.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 09:05
Можемо потрапити до чорного списку: Рожкова назвала...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Можемо потрапити до чорного списку: Рожкова назвала ризик криптовалют.
Додано: Пон 11 жов, 2021 09:05
С этим нужно что-то делать, не закрывать же на это глаза. А вот желание разбогатеть ничего не делая - это уже проблемы людей, которые в это верят.
Додано: Пон 11 жов, 2021 11:29
Бедняжки, все им покоя не дает бесконтрольный рынок, все никак не получается засунуть туда свои липкие ручонки...
Додано: Пон 11 жов, 2021 22:48
«Там еще надо работать. Для того, чтобы ..., в частности потому, что мы можем попасть в черный список», — сказала Рожкова.
Да она уже "наработала". Только схематоз с “Михайловский” и «Платинум Банк», чего стоили
Таких "господ" можно допускать к мониторингу, разве что количества перелетающих чаек через Днепр
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