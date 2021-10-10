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Зарплати фронтенд-розробників
в Україні (інфографіка)

Зарплати фронтенд-розробників в Україні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:33

Зарплати фронтенд-розробників в Україні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У фронтенді більше початківців.

Дивися повний текст Зарплати фронтенд-розробників в Україні (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:33

Цікаво який відсоток з тих, що входять в модний нині ІТ швидко його залишають. Знання там потрібні серйозні, щоб рухатись вверх по зарплатній драбині. На одних онлайн курсах далеко не заїдеш.
fin81
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