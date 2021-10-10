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Дивися повний текст Зарплати фронтенд-розробників в Україні (інфографіка).
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Додано: Пон 11 жов, 2021 13:33
Зарплати фронтенд-розробників в Україні (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати фронтенд-розробників в Україні (інфографіка).
Додано: Пон 11 жов, 2021 13:33
Цікаво який відсоток з тих, що входять в модний нині ІТ швидко його залишають. Знання там потрібні серйозні, щоб рухатись вверх по зарплатній драбині. На одних онлайн курсах далеко не заїдеш.
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