Що дасть Україні угода про "відкрите небо", і що робити, якщо картку заблокували за кордоном.
Дивися повний текст День фінансів: собівартість українського газу, загрози для економіки України, блокування картки за кордоном.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 17:12
День фінансів: собівартість українського газу, загрози...
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Дивися повний текст День фінансів: собівартість українського газу, загрози для економіки України, блокування картки за кордоном.
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