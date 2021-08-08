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10 європейських країн запропонували вихід з енергокризи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 жов, 2021 07:25
она «играет важнейшую роль в защите климата» - кармана, защите их кармана. На климат наплевать.
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p_a_l
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Додано: Вів 12 жов, 2021 07:27
Ukrainian написав: livs375 написав:
то верещали что атомная энергетика это зло
Хто верещав? В ФРГ АЄС закрили через про російське лобі з вигодою для Газпрому
Помните видео с Путиным? Где он говорил - Дровами что ли топить будете?
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p_a_l
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Додано: Вів 12 жов, 2021 09:44
Забыли только о тепловом эфекте от нагрева охлаждающей воды и воздуха
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borzol
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