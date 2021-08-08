|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 жов, 2021 07:25
она «играет важнейшую роль в защите климата» - кармана, защите их кармана. На климат наплевать.
Додано: Вів 12 жов, 2021 07:27
Додано: Вів 12 жов, 2021 09:44
Забыли только о тепловом эфекте от нагрева охлаждающей воды и воздуха
Додано: Вів 12 жов, 2021 10:34
За примером далеко ходить не надо.
19 февраля 2001 года Правительство Литовской Республики, по требованию ЕС, утвердило программу остановки и дальнейшего вывода из эксплуатации первого блока Игналинской АЭС несмотря на то, что производство электроэнергии на этой станции было высокорентабельно: при себестоимости в 1.8 евроцента за кВт⋅ч государство продавало её потребителям за 10 евроцентов.
Додано: Вів 12 жов, 2021 13:22
Дык они как раз в пользу РФ и голосуют!
Признают "зелёной" и сразу станет:
по 15евроцентов на исходящей.
Электроэнергия пойдёт с Белоруссии(РФ), ибо только она имеет переизбыток нацеленный на внешний рынок.
Так же и с остальными.
За кем стоит харьковский "Турбоатом"?
Додано: Вів 12 жов, 2021 14:07
Додано: Вів 12 жов, 2021 14:08
Re: 10 європейських країн запропонували вихід з енергокризи
люблю французов, очень умная нация
|