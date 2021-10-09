Про це свідчать оперативні дані державної компанії "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України", передають Українські Новини.
Дивися повний текст Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах на 23% з початку сезону закачування.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 06:43
Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах на 23% з початку сезону закачування.
Додано: Вів 12 жов, 2021 06:43
Якось це не дуже добре звучить :/
Додано: Вів 12 жов, 2021 06:56
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