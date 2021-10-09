Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах на...
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Додано: Вів 12 жов, 2021 06:43
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать оперативні дані державної компанії "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України", передають Українські Новини.
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Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах на 23% з початку сезону закачування
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R2
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Додано: Вів 12 жов, 2021 06:43
Зазначених запасів газу на 33,5%, або на 9 475 млн куб. м менше в порівнянні з запасами на аналогічну дату 2020 року (28,276 млрд куб. м).
Якось це не дуже добре звучить :/
0mage0
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Додано: Вів 12 жов, 2021 06:56
0mage0 написав:
Зазначених запасів газу на 33,5%, або на 9 475 млн куб. м менше в порівнянні з запасами на аналогічну дату 2020 року (28,276 млрд куб. м).
Якось це не дуже добре звучить :/
То поцікавтесь з якими запасами входили в зиму в позаминулі роки.
unicdima
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Додано: Вів 12 жов, 2021 07:18
В заголовке ошибка.
Надо написать - Газа на зиму не хватает.
p_a_l
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Додано: Вів 12 жов, 2021 07:25
unicdima написав: 0mage0 написав:
Зазначених запасів газу на 33,5%, або на 9 475 млн куб. м менше в порівнянні з запасами на аналогічну дату 2020 року (28,276 млрд куб. м).
Якось це не дуже добре звучить :/
То поцікавтесь з якими запасами входили в зиму в позаминулі роки.
Знайшов таку картинку. Тепер вже не настільки поганий вигляд все це має. Хоча тоді була інша ситуація із транзитом та цінами на газ...
0mage0
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