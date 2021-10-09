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Україна збільшила запаси газу
в підземних сховищах на...

Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 06:43

Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать оперативні дані державної компанії "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України", передають Українські Новини.

Дивися повний текст Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах на 23% з початку сезону закачування.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 06:43

Зазначених запасів газу на 33,5%, або на 9 475 млн куб. м менше в порівнянні з запасами на аналогічну дату 2020 року (28,276 млрд куб. м).

Якось це не дуже добре звучить :/
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 06:56

  0mage0 написав:
Зазначених запасів газу на 33,5%, або на 9 475 млн куб. м менше в порівнянні з запасами на аналогічну дату 2020 року (28,276 млрд куб. м).

Якось це не дуже добре звучить :/

То поцікавтесь з якими запасами входили в зиму в позаминулі роки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 07:18

В заголовке ошибка.
Надо написать - Газа на зиму не хватает.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 07:25

  unicdima написав:
  0mage0 написав:
Зазначених запасів газу на 33,5%, або на 9 475 млн куб. м менше в порівнянні з запасами на аналогічну дату 2020 року (28,276 млрд куб. м).

Якось це не дуже добре звучить :/

То поцікавтесь з якими запасами входили в зиму в позаминулі роки.

Зображення
Знайшов таку картинку. Тепер вже не настільки поганий вигляд все це має. Хоча тоді була інша ситуація із транзитом та цінами на газ...
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:35

Ага и по 40 грн за куб. для закупок у поставщиков.
yegres
 
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