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Україна збільшила запаси газу
в підземних сховищах на...

Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах на...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 06:43

Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать оперативні дані державної компанії "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України", передають Українські Новини.

Дивися повний текст Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах на 23% з початку сезону закачування.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 06:43

Зазначених запасів газу на 33,5%, або на 9 475 млн куб. м менше в порівнянні з запасами на аналогічну дату 2020 року (28,276 млрд куб. м).

Якось це не дуже добре звучить :/
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 06:56

  0mage0 написав:
Зазначених запасів газу на 33,5%, або на 9 475 млн куб. м менше в порівнянні з запасами на аналогічну дату 2020 року (28,276 млрд куб. м).

Якось це не дуже добре звучить :/

То поцікавтесь з якими запасами входили в зиму в позаминулі роки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 07:18

В заголовке ошибка.
Надо написать - Газа на зиму не хватает.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 07:25

  unicdima написав:
  0mage0 написав:
Зазначених запасів газу на 33,5%, або на 9 475 млн куб. м менше в порівнянні з запасами на аналогічну дату 2020 року (28,276 млрд куб. м).

Якось це не дуже добре звучить :/

То поцікавтесь з якими запасами входили в зиму в позаминулі роки.

Зображення
Знайшов таку картинку. Тепер вже не настільки поганий вигляд все це має. Хоча тоді була інша ситуація із транзитом та цінами на газ...
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:35

Ага и по 40 грн за куб. для закупок у поставщиков.
yegres
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:47

  0mage0 написав:Знайшов таку картинку. Тепер вже не настільки поганий вигляд все це має. Хоча тоді була інша ситуація із транзитом та цінами на газ...

Просто на фоні рекордних запасів минулого року складається ілюзія можливих проблем, а насправді ніякої зради немає, проходили зиму і з набагато меншими запасами.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:17

  unicdima написав:
  0mage0 написав:Знайшов таку картинку. Тепер вже не настільки поганий вигляд все це має. Хоча тоді була інша ситуація із транзитом та цінами на газ...

Просто на фоні рекордних запасів минулого року складається ілюзія можливих проблем, а насправді ніякої зради немає, проходили зиму і з набагато меншими запасами.

"Брехня, нахабна брехня й статистика" (с) вікіпедія.

Ситуація цього року суттєво відрізняється від ситуації минулих років. Стан речей у газовому ринку не визначається лише об'ємом накопичень у сховищах. Так само як курс долара не визначає стан речей у економіці.

Цього року сховища у Європі напівпорожні, а мишебраття планують відключення транзиту. Враховуючи що взимку зі сховищ підіймали 50-10 млн.куб. щоденно, я б не рекомендував слідувати партійному гаслу зекоманди (POHUI (c) Лисий з Кварталу)
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:22

  akido написав:Ситуація цього року суттєво відрізняється від ситуації минулих років. Стан речей у газовому ринку не визначається лише об'ємом накопичень у сховищах. Так само як курс долара не визначає стан речей у економіці.

Цього року сховища у Європі напівпорожні, а мишебраття планують відключення транзиту. Враховуючи що взимку зі сховищ підіймали 50-10 млн.куб. щоденно, я б не рекомендував слідувати партійному гаслу зекоманди (POHUI (c) Лисий з Кварталу)

Росія не може в цьому році припинити поставки через українську ГТС, менше вірте пропаганді.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:32

  unicdima написав:
  akido написав:Ситуація цього року суттєво відрізняється від ситуації минулих років. Стан речей у газовому ринку не визначається лише об'ємом накопичень у сховищах. Так само як курс долара не визначає стан речей у економіці.

Цього року сховища у Європі напівпорожні, а мишебраття планують відключення транзиту. Враховуючи що взимку зі сховищ підіймали 50-10 млн.куб. щоденно, я б не рекомендував слідувати партійному гаслу зекоманди (POHUI (c) Лисий з Кварталу)

Росія не може в цьому році припинити поставки через українську ГТС, менше вірте пропаганді.

Не знаю деталей контракту, можливо може платити за транзит, але не постачати при цьому газ. Ну і в будь-якому разі може припинити прокачування "з технічних причин" (влаштує "поломку" у себе на газогоні).

  unicdima написав:
  0mage0 написав:Знайшов таку картинку. Тепер вже не настільки поганий вигляд все це має. Хоча тоді була інша ситуація із транзитом та цінами на газ...

Просто на фоні рекордних запасів минулого року складається ілюзія можливих проблем, а насправді ніякої зради немає, проходили зиму і з набагато меншими запасами.

Ну ви пропустили про ціни на газ :) Також, як вже зазначили, ситуація із європейськими сховищами хрінова. Я так розумію, раніше там було більше газу.
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