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Доступну іпотеку під 7% отримали 929 сімей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 жов, 2021 08:23
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.
Дивися повний текст Доступну іпотеку під 7% отримали 929 сімей
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Додано: Вів 12 жов, 2021 08:23
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