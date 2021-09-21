Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.
Дивися повний текст Доступну іпотеку під 7% отримали 929 сімей.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 жов, 2021 08:23
Доступну іпотеку під 7% отримали 929 сімей
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Доступну іпотеку під 7% отримали 929 сімей.
Додано: Вів 12 жов, 2021 08:52
Це скоріше альтернатива розтермінуванню, на квартири які вже під нього не підпадають. Але думаю ніхто не резикне брати іпотеку, де держава компенсує половину відсотків на довготривалий термін. 3-5 років максимум.
Додано: Вів 12 жов, 2021 09:03
Додано: Вів 12 жов, 2021 09:24
Вы намекаете на то, что если государство не сможет совершать платежи, то это должен будет делать собственник квартиры в полном объеме?
Додано: Вів 12 жов, 2021 10:56
Вадим Жураковский
Да, я тоже слышал уже от нескольких источников, что государство погашает разницу процентной ставки по ипотеке только "при условии выделения бюджета" на эту программу. Отсюда следует, что если денег в бюджете не будет или поменяется власть и т.п., то программу урежут и выплачивать ипотек придётся клиенту в полном объёме.
Но я не знаю правда ли это, хотелось бы увидеть цитату или ссылку на документ с подтверждением.
|