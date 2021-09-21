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Доступну іпотеку під 7% отримали 929 сімей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 жов, 2021 08:23
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.
Дивися повний текст Доступну іпотеку під 7% отримали 929 сімей
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R2
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Додано: Вів 12 жов, 2021 08:23
300 договорів на весь Київ - "МОЩЬ"!
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Rainbow
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Додано: Вів 12 жов, 2021 08:52
Це скоріше альтернатива розтермінуванню, на квартири які вже під нього не підпадають. Але думаю ніхто не резикне брати іпотеку, де держава компенсує половину відсотків на довготривалий термін. 3-5 років максимум.
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fin81
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Додано: Вів 12 жов, 2021 09:03
Rainbow написав:
300 договорів на весь Київ - "МОЩЬ"!
остальные стремаются кубышку под матрассом светить...
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_hunter
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Додано: Вів 12 жов, 2021 09:24
fin81 написав:
Це скоріше альтернатива розтермінуванню, на квартири які вже під нього не підпадають. Але думаю ніхто не резикне брати іпотеку, де держава компенсує половину відсотків на довготривалий термін. 3-5 років максимум.
Вы намекаете на то, что если государство не сможет совершать платежи, то это должен будет делать собственник квартиры в полном объеме?
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Вадим Жураковский
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Додано: Вів 12 жов, 2021 10:56
Вадим Жураковский
Да, я тоже слышал уже от нескольких источников, что государство погашает разницу процентной ставки по ипотеке только "при условии выделения бюджета" на эту программу. Отсюда следует, что если денег в бюджете не будет или поменяется власть и т.п., то программу урежут и выплачивать ипотек придётся клиенту в полном объёме.
Но я не знаю правда ли это, хотелось бы увидеть цитату или ссылку на документ с подтверждением.
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vizyonok
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Додано: Вів 12 жов, 2021 12:46
Будет как с молодежкой от ЕБР и Градобанка, гусь с Градобанка с денежками свалил и программе настал капут.
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z5ssq
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Додано: Вів 12 жов, 2021 13:47
Вадим Жураковский написав: fin81 написав:
Це скоріше альтернатива розтермінуванню, на квартири які вже під нього не підпадають. Але думаю ніхто не резикне брати іпотеку, де держава компенсує половину відсотків на довготривалий термін. 3-5 років максимум.
Вы намекаете на то, что если государство не сможет совершать платежи, то это должен будет делать собственник квартиры в полном объеме?
Именно так. В договоре с банком платеж будет по обычной ставке, и договор, в отличие от бюджета, не зависит от голосования 450 укуренных обезьян каждый год
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Faceless
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Додано: Вів 12 жов, 2021 14:13
vizyonok написав:Вадим Жураковский
Да, я тоже слышал уже от нескольких источников, что государство погашает разницу процентной ставки по ипотеке только "при условии выделения бюджета" на эту программу. Отсюда следует, что если денег в бюджете не будет или поменяется власть и т.п., то программу урежут и выплачивать ипотек придётся клиенту в полном объёме.
Но я не знаю правда ли это, хотелось бы увидеть цитату или ссылку на документ с подтверждением.
поспрашивайте любого, кто встрял в молодежку, когда ее на местные советы переложили
у кого выросла недвига - неособо попали, кто перекредитовался, кто заработал,
но вот кто на грани 2007-2008... бррр
дорога длинная, кормить (долго) никто не обещал
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cohan
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Додано: Вів 12 жов, 2021 14:35
vizyonok написав:Вадим Жураковский
Да, я тоже слышал уже от нескольких источников, что государство погашает разницу процентной ставки по ипотеке только "при условии выделения бюджета" на эту программу. Отсюда следует, что если денег в бюджете не будет или поменяется власть и т.п., то программу урежут и выплачивать ипотек придётся клиенту в полном объёме.
Но я не знаю правда ли это, хотелось бы увидеть цитату или ссылку на документ с подтверждением.
Таким самим чином пороблено встановлення лічильників власним коштом з компенсацією не пізніше 12 місяців відповідно до регламенту зазначеного у законі "Про забезпечення комерційного обліку природного газу щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу", який так і не був прийнятий Кабміном. А далі все вірно, влада змінилася, так і сказали газівники.
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Прораб
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