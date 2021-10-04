Україна все ближче до вступу до Європейського союзу. Реформування є найкращим інструментом для прискорення цього процесу.
Дивися повний текст Дуже близька до ЄС: Боррель назвав головні умови для вступу України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 жов, 2021 09:41
Дуже близька до ЄС: Боррель назвав головні умови для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дуже близька до ЄС: Боррель назвав головні умови для вступу України.
Додано: Вів 12 жов, 2021 10:27
Осталось всего еще несколько гос. органов переименовать (хотел сказать "реформировать") - и вот она, Европа!
Додано: Вів 12 жов, 2021 10:30
Уважаемый редактор!
Может, лучше - про реактор?
Про любимый лунный трактор?!
Ведь нельзя же! – год подряд:
Додано: Вів 12 жов, 2021 10:33
та какое ЭС? У меня складывается ощущение что наши депутаты не были в ЭС, и не отстреливают что такое нормальный/человеческий уровень жизни, в ЭС кого попало не принимают
Додано: Вів 12 жов, 2021 10:46
Турцию мурыжат уже сколько лет с вступлением?к тому же она член НАТО, к чему эти басни про вступление не понятно...
Додано: Вів 12 жов, 2021 12:02
А мне уже и не хочется туда. Хочется что от нас все от..лись и не трогали.
Увидели мы уже ваше Гаити. Нас и здесь неплохо кормят.
А лет 5 назад был за Европу и за НАТО. Прозрел, однако.
|