RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У МВС розповіли, коли в
Україні можуть дозволити...

У МВС розповіли, коли в Україні можуть дозволити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:23

У МВС розповіли, коли в Україні можуть дозволити...

Пропонуємо до обговорення:
Незабаром до парламенту подадуть проект закону, який дозволятиме подвійне громадянство в Україні.

Дивися повний текст У МВС розповіли, коли в Україні можуть дозволити подвійне громадянство.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95776
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:29

За пределами Украины находятся десятки миллионов этнических украинцев, которые хотели бы более активно участвовать в культурных, политических и экономических процессах на территории нашего государства
и кто не дает им учавствовать в экономических и культурных процессах ? Что до политических, а не идти ли им лесом ? Живя там решать как нам жить тут, феерично :)
Igorten
 
Повідомлень: 4512
З нами з: 01.11.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Модератор і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В МВС розповіли, скільки камер автофіксації планують...
R2 » Вів 12 жов, 2021 08:49
2 51
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 жов, 2021 10:50
livs375
Для власників старих авто можуть запровадити новий податок 1, 2
R2 » Нед 10 жов, 2021 12:29
13 1012
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 20:15
warlamp
Зарплати фронтенд-розробників в Україні (інфографіка)
R2 » Пон 11 жов, 2021 13:33
2 139
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 19:42
vicel100

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18502)
12.10.2021 12:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.