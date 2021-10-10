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У МВС розповіли, коли в Україні можуть дозволити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 жов, 2021 10:23
Пропонуємо до обговорення:
Незабаром до парламенту подадуть проект закону, який дозволятиме подвійне громадянство в Україні.
Дивися повний текст У МВС розповіли, коли в Україні можуть дозволити подвійне громадянство
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Додано: Вів 12 жов, 2021 10:29
За пределами Украины находятся десятки миллионов этнических украинцев, которые хотели бы более активно участвовать в культурных, политических и экономических процессах на территории нашего государства
и кто не дает им учавствовать в экономических и культурных процессах ? Что до политических, а не идти ли им лесом ? Живя там решать как нам жить тут, феерично
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Igorten
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