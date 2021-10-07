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Кабмін затвердив стратегію
розвитку Ощадбанку

Кабмін затвердив стратегію розвитку Ощадбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:19

Кабмін затвердив стратегію розвитку Ощадбанку

Пропонуємо до обговорення:
Проєкт Стратегії розроблено правлінням та затверджено наглядовою радою Ощадбанку.

Дивися повний текст Кабмін затвердив стратегію розвитку Ощадбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:19

Ще донедавна бизнес-модель и Ощадбанк в одній статті найти було практично не можливо))
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Как админ -Черный Список Украины -90 процентов жалоб от кинутых- на разных сайтах - переводили деньги на карту Ощадбанка ! Вот тебе и банк, все кидалы - через подставных оформляют там карты !
tdkahovka
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Модератори: Ірина_, Модератор

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