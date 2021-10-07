Проєкт Стратегії розроблено правлінням та затверджено наглядовою радою Ощадбанку.
Дивися повний текст Кабмін затвердив стратегію розвитку Ощадбанку.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 12:19
Кабмін затвердив стратегію розвитку Ощадбанку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін затвердив стратегію розвитку Ощадбанку.
Додано: Вів 12 жов, 2021 12:19
Ще донедавна бизнес-модель и Ощадбанк в одній статті найти було практично не можливо))
Додано: Вів 12 жов, 2021 16:07
Как админ -Черный Список Украины -90 процентов жалоб от кинутых- на разных сайтах - переводили деньги на карту Ощадбанка ! Вот тебе и банк, все кидалы - через подставных оформляют там карты !
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