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Українці збільшили вклади
в банках: як змінились...

Українці збільшили вклади в банках: як змінились...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:13

Українці збільшили вклади в банках: як змінились...

Пропонуємо до обговорення:
З початку року вклади населення в банках зросли на 1% з 674,718 млрд гривень

Дивися повний текст Українці збільшили вклади в банках: як змінились відсотки за депозитами.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:14

С такими процентами и дожить не охота. Ставки по кредитам не упали, продукты в цене выросли, коммуналка растет, газ растет. А тут на тебе 11% ходовых и смотри не удавись
telushkin1990
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Модератори: Ірина_, Модератор

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