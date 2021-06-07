|
|
СЕТАМ продає на аукціоні раритетний золотий швейцарський...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 жов, 2021 18:32
Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство "Система електронних торгів арештованим майном" (СЕТАМ) виставило на продаж раритетний золотий швейцарський годинник за 450 тис. гривень.
Дивися повний текст СЕТАМ продає на аукціоні раритетний золотий швейцарський годинник за 450 тис. гривень (фото)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95786
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 12 жов, 2021 18:32
смарт?
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2669
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему