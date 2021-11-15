Бельгійський пивний концерн Anheuser-Busch InBev продасть свою частку в російському бізнесі – в рф підприємство виробляє пиво під брендами BUD та Corona.
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Пивний концерн AB InBev продає свою частку у виробництві BUD та Corona
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Додано: Суб 23 кві, 2022 08:59
Пивний концерн AB InBev продає свою частку у виробництві...
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Дивися повний текст
Пивний концерн AB InBev продає свою частку у виробництві BUD та Corona
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