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Пивний концерн AB InBev продає
свою частку у виробництві...

Пивний концерн AB InBev продає свою частку у виробництві...
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 08:59

Пивний концерн AB InBev продає свою частку у виробництві...

Пропонуємо до обговорення:
Бельгійський пивний концерн Anheuser-Busch InBev продасть свою частку в російському бізнесі – в рф підприємство виробляє пиво під брендами BUD та Corona.

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Пивний концерн AB InBev продає свою частку у виробництві BUD та Corona
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 08:59

А где продажа доли в мексиканской короне????
grig90vic
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Модератори: Ірина_, Модератор

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