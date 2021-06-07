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СЕТАМ продає на аукціоні
раритетний золотий швейцарський...

СЕТАМ продає на аукціоні раритетний золотий швейцарський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:32

СЕТАМ продає на аукціоні раритетний золотий швейцарський...

Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство "Система електронних торгів арештованим майном" (СЕТАМ) виставило на продаж раритетний золотий швейцарський годинник за 450 тис. гривень.

Дивися повний текст СЕТАМ продає на аукціоні раритетний золотий швейцарський годинник за 450 тис. гривень (фото).
R2
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cohan
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:49

Re: СЕТАМ продає на аукціоні раритетний золотий швейцарський

Враховуючи, що бренд Ebel був заснований у 1911 році то дуже дивно бачити їх годинника 1800 року випуску :D
unicdima
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