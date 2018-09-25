Голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер вирішив добровільно піти з банку і 11 жовтня подав відповідну заяву про відставку. Наглядова рада оперативно звільнила його.
Дивися повний текст Мецгер звільнився з Укрексімбанку.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 19:58
Мецгер звільнився з Укрексімбанку
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Дивися повний текст Мецгер звільнився з Укрексімбанку.
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