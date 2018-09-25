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Мецгер звільнився
з Укрексімбанку

Мецгер звільнився з Укрексімбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:58

Мецгер звільнився з Укрексімбанку

Пропонуємо до обговорення:
Голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер вирішив добровільно піти з банку і 11 жовтня подав відповідну заяву про відставку. Наглядова рада оперативно звільнила його.

Дивися повний текст Мецгер звільнився з Укрексімбанку.
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