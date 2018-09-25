Голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер вирішив добровільно піти з банку і 11 жовтня подав відповідну заяву про відставку. Наглядова рада оперативно звільнила його.
Дивися повний текст Мецгер звільнився з Укрексімбанку.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 19:58
Мецгер звільнився з Укрексімбанку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мецгер звільнився з Укрексімбанку.
Додано: Вів 12 жов, 2021 19:59
Сделал совершенно правильно- у него достаточно наворованных денег, чтобы жить и дальше припеваючи …может будет больше порядка в этом банке, когда следом за руководством уйдут и руководители департаментов и управлений ..
Додано: Сер 13 жов, 2021 15:39
Уже история - одни дегеры собрались и одни журналисты повели их в бой против разума, какие изменения и сколько смертей в Украине вызвала победа меньшинства активных дегеров над пассивным - большинством возможно и с мозгами видят абсолютно все, как в Украине, так и за ее пределами. Теперь вторая атака других смертельно раненых в боях за их правду журналистов на первое лицо банка, по уму если, то такая фигура просто так не отпускается и не заменивается. За работой кандидата на подобную должность годами смотреть необходимо. А что получилось никто не знает, потом скажут ...- хотели как лучше, получилось как всегда.
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