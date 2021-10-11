Європейський Союз підтвердив свою підтримку України з чіткою прив'язкою до ефективного впровадження реформ та політик.
Дивися повний текст Україна за сім років отримала понад €17 мільярдів кредитів і грантів від ЄС.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 06:29
Україна за сім років отримала понад €17 мільярдів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна за сім років отримала понад €17 мільярдів кредитів і грантів від ЄС.
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