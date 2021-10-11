З наступного місяця в Україні запрацюють перші відеокамери для контролю за дотриманням правил карантину.
Дивися повний текст У листопаді в Україні з'являться відеокамери для контролю за дотриманням правил карантину.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 07:38
У листопаді в Україні з'являться відеокамери для...
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Дивися повний текст У листопаді в Україні з'являться відеокамери для контролю за дотриманням правил карантину.
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