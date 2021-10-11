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У листопаді в Україні
з'являться відеокамери для...

У листопаді в Україні з'являться відеокамери для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 07:38

У листопаді в Україні з'являться відеокамери для...

Пропонуємо до обговорення:
З наступного місяця в Україні запрацюють перші відеокамери для контролю за дотриманням правил карантину.

Дивися повний текст У листопаді в Україні з'являться відеокамери для контролю за дотриманням правил карантину.
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Совсем охренели шакалы! Цифровое рабство на пороге?
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Идиоты! Вместо того, чтобы отменить, наконец, карантин, который уже длится почти 2 года, они за наши деньги покупают никому не нужные камеры, чтобы за нами же следить!
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 08:40

  1intclub написав:Идиоты! Вместо того, чтобы отменить, наконец, карантин, который уже длится почти 2 года, они за наши деньги покупают никому не нужные камеры, чтобы за нами же следить!

Так потому и длится два года, что за соблюдением никто не следит. А начнут "письма щастья" на 100 гривен каждый день приходить -- глядишь и задумаются вильнолюды...
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Ідіотизм, як дотримуються дистанції у потязі або автобусі, чи літаку, де сидіння всі одне поряд з іншим стоять?
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