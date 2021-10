У листопаді в Україні з'являться відеокамери для...

Терминология



Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый[3][4], повальный[5] характер, поражающую значительную часть всего населения[6][7], первоначально, почти всё население[8][1]. Согласно критериям ВОЗ, пандемия — распространение нового заболевания в мировых масштабах[9]. Однако это определение было дано Всемирной организацией здравоохранения в 2009 году, чтобы иметь формальные основания для объявления пандемии т. н. "свиного гриппа".



До 2009 г. ВОЗ давала следующее определение пандемии: "Пандемия возникает, когда появляется новый вирус, против которого человеческая популяция не имеет иммунитета, что приводит к одновременному возникновению нескольких эпидемий по всему миру с огромным количеством смертей и болезней" ("A pandemic occurs when a new virus appears against which the human population has no immunity, resulting in several simultaneous epidemics worldwide with enormous numbers of deaths and illness"). В новом определении ("A pandemic is the worldwide spread of a new disease") акцент делается на широкой распространённости болезни, клиническая же тяжесть пандемического заболевания перестала учитываться.