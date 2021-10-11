У листопаді в Україні з'являться відеокамери для...
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Igorten написав:Как бы непонятна цель этого действа кроме как распила бюджета на камеры. О каких письмах счастья и штрафах пишет гражданин выше так же непонятно так как идентификация производиться не будет. В общем что то из разряда нового города на берегу Черного моря Камеры как бы неплохо, но явно не в разрезе борьбы с коронавирусом.
Гражданин выше напоминает гражданину ниже что камеры на дорогах тоже сначала в "пилотном режиме" запускались -- без идентификации. А о письмах счастья и штрафах можно у китайцев поспрашивать.
LOKY написав:Согласно статистики кол-во смертей по причине Covida 6,9%. И то в основном умирают потому, что вовремя кислородный балон не поменяли или отсутствуют другие элементарные вещи (у кого знакомые лежали в инфекционке они вам расскажут), да и списывают на Ковид все что угодно. Как-то на пандемию не тянет.
Матчасть подтягиваем
Терминология
Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый[3][4], повальный[5] характер, поражающую значительную часть всего населения[6][7], первоначально, почти всё население[8][1]. Согласно критериям ВОЗ, пандемия — распространение нового заболевания в мировых масштабах[9]. Однако это определение было дано Всемирной организацией здравоохранения в 2009 году, чтобы иметь формальные основания для объявления пандемии т. н. "свиного гриппа".
До 2009 г. ВОЗ давала следующее определение пандемии: "Пандемия возникает, когда появляется новый вирус, против которого человеческая популяция не имеет иммунитета, что приводит к одновременному возникновению нескольких эпидемий по всему миру с огромным количеством смертей и болезней" ("A pandemic occurs when a new virus appears against which the human population has no immunity, resulting in several simultaneous epidemics worldwide with enormous numbers of deaths and illness"). В новом определении ("A pandemic is the worldwide spread of a new disease") акцент делается на широкой распространённости болезни, клиническая же тяжесть пандемического заболевания перестала учитываться.
0mage0 написав:Ідіотизм, як дотримуються дистанції у потязі або автобусі, чи літаку, де сидіння всі одне поряд з іншим стоять?
Камери, начебто, на вулицях стояти будуть: при чому тут поїзда / автобуси? - в транспорті носимо маски / респіратори - нема на підборідді.
При тому, що на вулиці треба дуже постаратися, щоб заразитися, як і у великому приміщенні, де люди не сидять надто довго, наприклад на вокзалі чи в магазині. А в автобусі, потязі чи літаку - ідеальні умови для зараження. Також зараження відбувається вдома та на робочих місцях. То навіщо контролювати місця, в яких майже неможливо заразитися?
Якщо це ініційовано ВООЗ та ними фінансується то хай ставлять, хоч толку від цього нуль, а якщо це за бюджетні кошти то чиновник який це лобіював має піти під суд. Минулого року КМДА хотіла ставити камери які вимірюють температуру у людей, але після скандалу відмінили.