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Україна сподівається з
листопада почати імпорт...

Україна сподівається з листопада почати імпорт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 10:38

Україна сподівається з листопада почати імпорт...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на джерела в міністерстві.

Дивися повний текст Україна сподівається з листопада почати імпорт електроенергії з Білорусі — ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 10:38

Газ по 30, электроэнергию ограничить. Фигня это все, главное независимость ;)
Igorten
 
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