Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на джерела в міністерстві.
Дивися повний текст Україна сподівається з листопада почати імпорт електроенергії з Білорусі — ЗМІ.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 10:38
Україна сподівається з листопада почати імпорт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна сподівається з листопада почати імпорт електроенергії з Білорусі — ЗМІ.
Додано: Сер 13 жов, 2021 10:38
Газ по 30, электроэнергию ограничить. Фигня это все, главное независимость ;)
Додано: Сер 13 жов, 2021 11:32
Если Беларусь откажет в транспортировке...
В какой транспортировке? В продаже, наверное
Да и подойдут ли кровавые лукашенковские электроны для свободных сознательных европейских розеток тоже большой вопрос.
Додано: Сер 13 жов, 2021 13:22
а у кого газ по 30???? Но то что в энергетике клоуны рулят то факт,Белорусь продаст с удовольствием, если росия не запретит (они аэс запустили у них перепроизводство и Прибалтика не берет) но опукать цены в такой фигне -маразм.Слава Украине!!!
Додано: Сер 13 жов, 2021 14:19
Тут мова про принцип і геоплітику, а не про економіку. Якщо ми купуємо електроенергію у Білорусі, то чого тоді прибалтика не повинна купувати енергію "у диктаторів"? То з якого добра Німеччина не повинна запускати ПП-2? То чому Угорщині не можна купувати газ в обхід?
Додано: Сер 13 жов, 2021 14:25
Держава із власним видобутком газу та власною атомною енергетикою... Це перемога???
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