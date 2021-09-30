Про це йдеться у відгуках на сайті "Мінфін".
Дивися повний текст «Банкомати крадуть гроші»: клієнти ПриватБанку повідомили про нову проблему.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 жов, 2021 11:12
«Банкомати крадуть гроші»: клієнти ПриватБанку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Банкомати крадуть гроші»: клієнти ПриватБанку повідомили про нову проблему.
Додано: Сер 13 жов, 2021 11:12
какие банки имеют хотя бы 10% от того количества банкоматов которые есть у ПБ ? Вы редакция тоже гоните , зачем писать новости из комментария в соцсетях ?
Додано: Сер 13 жов, 2021 11:45
Re: «Банкомати крадуть гроші»: клієнти ПриватБанку...
Больше 10% - Ощад, Райф, УкрСиб
Додано: Сер 13 жов, 2021 12:08
Ага, и у них никогда не бывает технических проблем, особенно в ощаде. А Укрсиб это отдельная песня .....
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|