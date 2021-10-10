RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кияни можуть отримати
опалення раніше: умова

Кияни можуть отримати опалення раніше: умова
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:16

Кияни можуть отримати опалення раніше: умова

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелєєва під час брифінгу.

Дивися повний текст Кияни можуть отримати опалення раніше: умова.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95795
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:16

Могли бы и 15.10.21 включить, уже в квартирах прохладно. А собирать заявления - это бред сивой кобылы, пусть пойдут и попробуют хотя бы в 10% квартир достучаться. К сожалению эти "правила" выдумывают люди у кого индивидуальное отопление в частных домах и им без разницы, когда включат центральное отопление.
LOKY
 
Повідомлень: 976
З нами з: 11.10.11
Подякував: 8 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У МВС розповіли, коли в Україні можуть дозволити...
R2 » Вів 12 жов, 2021 10:23
2 156
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 жов, 2021 16:41
summacut
Для власників старих авто можуть запровадити новий податок 1, 2
R2 » Нед 10 жов, 2021 12:29
13 1060
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 20:15
warlamp
Опалення може подорожчати на 40%: думка експертів 1, 2
R2 » Нед 10 жов, 2021 19:55
10 934
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 15:45
Феодал

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99290)
13.10.2021 16:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.