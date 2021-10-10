Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелєєва під час брифінгу.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 15:16
Кияни можуть отримати опалення раніше: умова
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Додано: Сер 13 жов, 2021 15:16
Могли бы и 15.10.21 включить, уже в квартирах прохладно. А собирать заявления - это бред сивой кобылы, пусть пойдут и попробуют хотя бы в 10% квартир достучаться. К сожалению эти "правила" выдумывают люди у кого индивидуальное отопление в частных домах и им без разницы, когда включат центральное отопление.
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