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Добровільна податкова амністія:
українці задекларували...

Добровільна податкова амністія: українці задекларували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:59

Добровільна податкова амністія: українці задекларували...

Пропонуємо до обговорення:
В рамках податкової амністії за станом на 12 жовтня задекларовано 90,5 мільйона гривень, платежі в бюджет склали 4,5 мільйона гривень.

Дивися повний текст Добровільна податкова амністія: українці задекларували майже 100 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:59

как и ожидалось, компания провалилась
vodichka_matic
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