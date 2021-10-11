В рамках податкової амністії за станом на 12 жовтня задекларовано 90,5 мільйона гривень, платежі в бюджет склали 4,5 мільйона гривень.
Дивися повний текст Добровільна податкова амністія: українці задекларували майже 100 мільйонів.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 19:59
Добровільна податкова амністія: українці задекларували...
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Дивися повний текст Добровільна податкова амністія: українці задекларували майже 100 мільйонів.
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