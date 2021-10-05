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Рада змінила законодавство
щодо подання даних про...

Рада змінила законодавство щодо подання даних про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:16

Рада змінила законодавство щодо подання даних про...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому проєкт закону №5807 щодо перенесення кінцевих строків розкриття бенефіціарних власників компаніями та громадськими організаціями.

Дивися повний текст Рада змінила законодавство щодо подання даних про кінцевого бенефіціара.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:16

Документ також звільняє від обов’язку подачі структури власності юридичних осіб, де засновниками є виключно фізичні особи.
Смотрите окончательную редакцию. Этого пункта нет
elashchenko
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