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Представлений бюджетний Nokia
G300 5G за 200 дол. (фото)

Представлений бюджетний Nokia G300 5G за 200 дол. (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:02

Представлений бюджетний Nokia G300 5G за 200 дол. (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Nokia представила недорогий смартфон з підтримкою мереж 5G – Nokia G300.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:02

бюджетний для України - це смартфон за 60-70 доларів.... не ганьбіть нашу надпотужну економіку )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 11:50

Tamagoch, а где тут про Украину? Он бюджетный в ассортименте Nokia.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 21:50

Re: Представлений бюджетний Nokia G300 5G за 200 дол. (фото)

Всі оці сучасні лопати на одне лице, нічого не змінюється багато років, раніше все було по іншому. Піду свою нокію 6600 пошукаю, полюбуюсь :D
unicdima
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