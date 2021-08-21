Якщо більше не хочете бути підприємцем, треба пройти процедуру закриття.
Дивися повний текст Що врахувати, якщо вирішили закрити ФОП.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 21:03
Що врахувати, якщо вирішили закрити ФОП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що врахувати, якщо вирішили закрити ФОП.
Додано: Сер 13 жов, 2021 21:03
По поводу сроков подачи декларации про майновий стан і доходи - неверно.
По поводу Додатка 5 по ЄСВ для единщиков - неверно (единщики не подают этот Додаток; но подают додаток по ЄСВ к ликв. декларации).
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