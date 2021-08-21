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Що врахувати, якщо
вирішили закрити ФОП

Що врахувати, якщо вирішили закрити ФОП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:03

Що врахувати, якщо вирішили закрити ФОП

Пропонуємо до обговорення:
Якщо більше не хочете бути підприємцем, треба пройти процедуру закриття.

Дивися повний текст Що врахувати, якщо вирішили закрити ФОП.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:03

По поводу сроков подачи декларации про майновий стан і доходи - неверно.
По поводу Додатка 5 по ЄСВ для единщиков - неверно (единщики не подают этот Додаток; но подают додаток по ЄСВ к ликв. декларации).
iakovoren
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