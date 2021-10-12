Україна протягом останніх років активно працювала у напрямку прийняття оновлених кліматичних цілей до Паризької угоди (НВВ2).
Дивися повний текст В Україні будуть розвивати зелені види транспорту.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 жов, 2021 22:36
В Україні будуть розвивати зелені види транспорту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні будуть розвивати зелені види транспорту.
Додано: Сер 13 жов, 2021 22:36
Всі ці Кіотські протоколи та Паризькі угоди звичайне шахрайство.
Нідерланди планують скоротити велику рогату худобу на 30% бо вона видихає парникові гази, вперед, повторюйте чергову дурість європейців )))
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 62 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|